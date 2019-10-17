Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко

Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику и экс-заместителю начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрию Захарченко. Он проведет в колонии строгого режима 12,5 лет вместо 13. Об этом «Новой» сообщили в пресс-службе суда.

«Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда исключила из обвинения по ч. 6 ст. 290 квалифицирующий признак — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Наказание в виде лишения свободы по данному эпизоду снижено», — отметили в суде.

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В начале июня суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 млн рублей, а также постановил лишить его звания полковника, госнаград, медалей и права работать на госслужбе в течение двух лет.

Его признали виновным в получении особо крупной взятки и воспрепятствовании правосудию. Отца Захарченко суд приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей по делу о растрате.

Захарченко арестовали в 2016 году. Во время обыска в квартире полковника обнаружили около 2 млн евро, 120 млн долларов и 374 млн рублей наличными. В декабре 2017 года суд конфисковал у Захарченко почти 9 млрд рублей, еще 460 млн рублей, изъятые у близких экс-полковника, были также обращены в доход государства.