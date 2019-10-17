Члены СПЧ подготовили письмо Путину с просьбой оставить Федотова главой Совета

Члены Совета по правам человека при президенте собирают подписи под обращением к Владимиру Путину с просьбой оставить Михаила Федотова председателем Совета. С черновиком обращения ознакомился РБК.

«Учитывая личные заслуги Михаила Александровича и его непререкаемый авторитет, Совет обращается с просьбой продлить срок его полномочий на время работы Совета в нынешнем составе», — цитирует РБК текст письма.

По данным издания, более половины членов СПЧ согласились подписать письмо. Этих голосов хватит для принятия проекта, отмечает РБК.

Ранее СМИ сообщили, что Михаил Федотов может покинуть свой пост в ближайшее время в связи с достижением предельного для госслужбы возраста (в сентября ему исполнилось 70 лет — ред.). При этом, по словам источников Интерфакса и «Московского комсомольца», претензий к работе Федотова у Кремля нет.

Место Федотова может занять бывший главный редактор журнала «Эксперт» и ведущий «Первого канала» Валерий Фадеев, который сейчас возглавляет Общественную палату.

Михаил Федотов руководит СПЧ и работает советником президента с осени 2010 года. В 90-е годы он возглавлял министерство печати и информации, руководил созданным им Российским агентством интеллектуальной собственности при президенте. Федотов также был постпредом России при ЮНЕСКО.

Федотов высказывался в защиту фигурантов «московского дела», а по его инициативе были организованы общественные экспертизы по резонансным делам, в том числе, по «болотному делу» и «делу Кировлеса». Также он инициировал проверку по фактам преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, а в 2012 году требовал пересмотра «закона Димы Яковлева» о запрете усыновления российских сирот гражданами США. Кроме того, в СПЧ Федотов разрабатывал проект по «десталинизации» российской истории XX века.