Жителя Калуги отправили под домашний арест по делу об оправдании теракта в архангельском УФСБ. Он сообщил об избиении при задержании

Суд в Калуге отправил под домашний арест 36-летнего Ивана Любшина по делу об оправдании терроризма из-за комментария в соцсети о взрыве в архангельском УФСБ. Об этом «Медузе» сообщил его отец Виктор.

По его словам, 15 октября Любшина задержала «группа людей в масках» под руководством сотрудника ФСБ, которого обвиняемый опознал как Дмитрия Волкова.

«Его повалили на землю, мордой в пол. Пометелили немножко. Потом посадили в автобус — он ехал, лежа на полу. Его вывезли в какую-то лесополосу. Там избили — били ногами, шокером. После этого сына отвезли в Следственный комитет», — передает издание.

Адвокат Игорь Титов сообщил, что в СК вызвали скорую помощь, у Любшина нашли гематомы. Задержанный жаловался на боли в груди и районе ребер.

Против Любшина завели дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Как объяснет собеседник, поводом стал прошлогодний комментарий обвиняемого про взрыв в архангельском управлении ФСБ, который устроил 17-летний студент Михаил Жлобицкий. Комментарий он уже удалил.

В 2017 году Любшина из-за постов во «ВКонтакте» обвинили в экстремизме (ч. 1 ст. 282 УК), реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК) и распространении порнографии (ч. 3 ст. 242 УК). Впоследствии по последней статье его оправдали, а по остальным делам оштрафовали на 400 тысяч рублей.