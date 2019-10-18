В Хабаровске к стороннику Навального пришли с обыском в рамках дела против ФБК

В Хабаровске пришли с обыском к стороннику Алексея Навального, активисту Андрею Пастухову в рамках дела об отмывании денег против Фонда борьбы с коррупцией. Об этом Интерфаксу сообщил координатор местного штаба Навального Алексей Ворсин.

По его словам, у Пастухова забрали банковские карты и вручили ему повестку. После обыска активиста доставили на допрос в Следственный комитет. В твиттере хабаровского штаба политика подчеркивается, что Пастухов не имеет никакого отношения к ФБК. Ранее следствие арестовало счета активиста.

Сейчас Андрей едет на допрос в Следственный комитет по поводу «отмывания денег ФБК». Думаем, нет смысла говорить, что Андрей никакого отношения к ФБК не имеет. — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 18, 2019

Как Ворсин уточнил «МБХ медиа», обыск у Пастухова должен был пройти еще 12 сентября, но тот был в отпуске.

12 сентября обыски по делу против ФБК прошли во всех регионах, где есть штабы Навального. Следственные действия проходили у сотрудников штабов, а также у волонтеров и сторонников политика. 15 октября в 30 регионах страны прошла вторая волна обысков.

В августе СК объявил о возбуждении против ФБК дела об отмывании миллиарда рублей, позже сумму снизили до 75 млн рублей. По версии следствия, с 2016 по 2018 год в организацию поступила крупная сумма денег как в рублях, так и в иностранный валюте. Делом занимаются 112 следователей по особо важным делам.