Трамп сообщил о скорой отставке министра энергетики США

Президент США Дональд Трамп заявил, что министр энергетики Рик Перри будет занимать свой пост до конца года, после чего будет уволен. Об этом сообщает Associated Press.

«Он собирается заняться чем-то другим. Он потрясающий парень», — заявил Трамп. По его словам, Перри «проделал фантастическую работу», но пришло время оставить должность. Президент отметил, что уже нашел кандидата на пост главы Минэнерго США.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что Перри пытался повлиять на смену руководства украинской государственной компании «Нафтогаз». Как отмечало Politico, Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому включить в совет директоров американцев. В Минэнерго США заявили, что глава ведомства хотел изменить политику компании и улучшить условия для ведения бизнеса с западом, но не пытался продвигать чьи-либо интересы.

СМИ также рассказали о группе американских бизнесменов, которая пыталась сменить руководство «Нафтогаза», чтобы добиться подписания выгодных для Трампа контрактов.

В конце сентября спикер Палаты представителей объявила о начале процедуры импичмента президента Трампа из-за его телефонного разговора с украинским коллегой. Сообщалось, что глава США просил Зеленского инициировать расследование против Джо Байдена, вероятного конкурента Трампа на выборах в 2020 году, и его сына Хантера, который ранее был в совете директоров украинской газовой компании Burisma Holding.