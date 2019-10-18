СМИ: замглавы Генштаба Вооруженных сил обвинили в крупном мошенничестве

Заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова обвинили в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК). Об этом сообщили источники ТАСС, Интерфакса и «Ведомостей».

Арсланов обвиняется в мошенничестве по делу «Воентелекома», уточняет ТАСС. Он не признает вины и сейчас находится под подпиской о невыезде.

Арсланова подозревают в соучастии в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках, утверждает РЕН ТВ. В Минобороны телеканалу посоветовали обратиться в Главное военное следственное управление Следственного комитета, не подтвердив и не опровергнув эту информацию. В СК данные комментировать отказались.

По данным «Коммерсанта», Арсланова госпитализировали. Ранее газета рассказывала, что он является фигурантом дела о махинациях при закупке спецтехники для Вооруженных сил. В рамках расследования был арестован глава управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС Павел Кутахов. О махинациях узнали из показаний фигуранта нескольких уголовных дел экс-гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова, арестованного в 2017 году.