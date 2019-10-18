В Москве задержали главу полиции района Дорогомилово и его заместителя

В Москве накануне задержали главу отдела полиции по району Дорогомилово и его заместителя. Об этом сообщает МВД.

Их задержали при получении 3,5 млн рублей от гражданина. По предварительной информации, эти деньги были первой частью незаконного вознаграждения в 12 млн рублей.

Сейчас силовики проверяют информацию о причастности ряда должностных лиц из УВД по ЗАО Москвы к коррупционным правонарушениям. Материалы о задержанных передали в следственные органы, устанавливаются все участники преступной схемы.

обновление 10:32 Baza сообщила об обысках в УВД по ЗАО и задержании главы одной из оперативно-розыскных частей Рыбакова.

Накануне о задержании сотрудниками ФСБ почти всего руководства ОВД «Дорогомилово» рассказывала Baza. Речь идет о начальнике отдела Дмитрии Смирнове и его заместителе Сергее Устинове. По данным Baza, руководство отдела полиции подозревают в мошенничестве с квартирами.