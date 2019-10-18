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В Москве задержали главу полиции района Дорогомилово и его заместителя

Общество

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В Москве накануне задержали главу отдела полиции по району Дорогомилово и его заместителя. Об этом сообщает МВД. 

Их задержали при получении 3,5 млн рублей от гражданина. По предварительной информации, эти деньги были первой частью незаконного вознаграждения в 12 млн рублей.

Сейчас силовики проверяют информацию о причастности ряда должностных лиц из УВД по ЗАО Москвы к коррупционным правонарушениям. Материалы о задержанных передали в следственные органы, устанавливаются все участники преступной схемы.

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10:32 Baza сообщила об обысках в УВД по ЗАО и задержании главы одной из оперативно-розыскных частей Рыбакова. 

Накануне о задержании сотрудниками ФСБ почти всего руководства ОВД «Дорогомилово» рассказывала Baza. Речь идет о начальнике отдела  Дмитрии Смирнове и его заместителе Сергее Устинове. По данным Baza, руководство отдела полиции подозревают в мошенничестве с квартирами. 

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Теги:
em, полиция, задержание, москва

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