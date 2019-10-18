В открытом доступе нашли кредитные истории более миллиона россиян

В открытом доступе оказались кредитные истории более миллиона россиян, полученные из бюро кредитных историй «Экифакс», передает «Коммерсант». Первым на это обратил внимание руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко.

Как отмечает издание, база данных могла принадлежать микрофинансовой компании «ГринМани», выдававшей онлайн-займы. В открытом доступе оказались полные паспортные данные и другие документы заемщиков, адреса регистрации и фактического места жительства, номера телефонов, а также информация о кредитах и скоринговом балле.

По словам Дяченко, он нашел базу данных 10 октября, но специализированные поисковики проиндексировали ее еще 28 августа. Он считает, что это повышает вероятность того, что кто-то успел ее скачать. Дяченко сообщил о проблеме в БКИ, после чего базу данных закрыли.

В середине сентября «ГринМани» исключили из реестра микрофинансовых организаций за многочисленные нарушения. Как отмечает «Коммерсант», одной из причин было оказание платных услуг по предоставлению сведений в бюро кредитных историй, что происходило исключительно в собственных интересах «ГринМани».

Гендиректор «ГринМани» Андрей Луцык заявил газете о проведении проверки из-за случившегося. До ее результатов, по его словам, преждевременно говорить о какой-либо утечке. В «Экифакс» сообщили, что оттуда данные не утекали.