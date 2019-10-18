«Дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять»: посольство США объяснило поездку сотрудников в Северодвинск

Дипломаты США путешествуют по России, «чтобы лучше ее понять». Об этом заявила РИА Новости пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс, комментируя задержание сотрудников дипведомства, ехавших в Северодвинск.

«Так же как российские дипломаты в США путешествуют, чтобы узнать больше о стране, где они живут, наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять. Это часть нормальной дипломатической активности», — сказала она.

О снятии с поезда «Ненокса — Северодвинск» троих сотрудников посольства США стало известно 16 октября. Инцидент произошел 14 октября, на сотрудников диппредставительства составили протоколы о нарушении правил пребывания в России. В МИД России заявили, что американские дипломаты уведомили Минобороны о планируемой поездке в Архангельск, а не в Северодвинск.

Недалеко от Неноксы находится морской полигон, где 8 августа во время испытаний взорвалась ракета. В результате погибли пять сотрудников «Росатома» и двое военнослужащих Минобороны.