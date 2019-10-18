Испанский спонсор, из-за которого ФБК признали иноагентом, не смог объяснить причину денежных переводов

Гражданин Испании Роберто Фабио Монда Карденас не смог объяснить, как и почему перевел деньги на заблокированный в августе счет Фонда борьбы с коррупцией, который Минюст признал иностранным агентом. Об этом сообщает «Медуза».

Издание обнаружило Карденаса на афише с анонсом соревнований по боксу и связалось с ним через тренера боксерского клуба, который он представляет на соревнованиях. Испанец подтвердил, что в сентябре сделал два перевода на счет ФБК. Как передает «Медуза», Карденас не смог объяснить причину перевода и «даже выговорить название организации». По словам испанца, весной он прочитал про ФБК в СМИ и «решил помочь фонду деньгами».

Переводы 29 и 109 тысяч рублей с перерывом в две недели Карденас объяснил тем, что для начала хотел убедиться, что деньги действительно дошли. Испанец также не смог ответить изданию, как ему удалось найти банковские реквизиты на сайте ФБК без знания русского языка. При этом директор ФБК Иван Жданов отметил, что реквизиты счета убрали с сайта еще в августе, сразу после блокировки.

На вопорос о том, как его платежная квитанция могла попасть в распоряжение телеканала РЕН ТВ, Карденас предположил, что его телефон могли взломать.

Минюст объявил ФБК иностранным агентом, объяснив это траншами из Испании и США на общую сумму более 140 тысяч рублей. Представители ФБК настаивают, что организация никогда не получала иностранного финансирования, а указанные Минюстом деньги пришли на заблокированный счет.

Как выяснили «Открытые медиа», владелец указанной ведомством компании из Флориды — гражданин России Юрий Маслихов. Он объяснил, что перевел ФБК 50 долларов, потому что его «не устраивает ситуация с коррупцией в России».