Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно пришел в правоохранительные органы в Бельгии

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании в 2017 году, добровольно явился в правоохранительные органы в Бельгии. Об этом сообщает газета El Pais.

Пучдемон пришел в правоохранительные органы в Бельгии вместе с адвокатами. Прокурор еще не уточнил, допросят ли в этот раз бывшего лидера Каталонии. Однако El Pais предполагает, что Пучдемон останется на свободе, но его могут снова вызвать в правоохранительные органы в ближайшие несколько дней.

Напомним, 14 октября каталонских политиков, организовавших референдум за независимость региона в октябре 2017 года, Верховный суд Испании приговорил к срокам от 9 до 13 лет по обвинению в мятеже и растратах. Пучдемона тогда же вновь объявили в европейский и международный розыск.

После приговоров каталонским лидерам в Барселоне и других городах начались протесты. Пострадали более 40 человек. На 18 октября в Каталонии запланирована всеобщая забастовка.