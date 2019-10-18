В Москве арестантов «Матросской тишины» вновь госпитализировали с передозировкой метадоном

Арестантов московского СИЗО-1 «Матросская тишина» 17 октября госпитализировали с отравлением психотропными веществами, сообщили ТАСС в московском УФСИН. Врачи предполагают, что они принимали метадон, уточнил «МБХ медиа» замглавы ведомства Валерий Максименко.

Число пострадавших разнится: начавшая проверку инцидента московская прокуратура сообщила о госпитализации трех арестантов, Максименко — о пяти, а управление ФСИН — о четырех. Столько же имен приводят и телеканал РЕН-ТВ вместе с телеграм-каналом «112».

Один арестант находится без сознания «в крайне тяжелом состоянии на искусственном поддержании жизни», еще двое «в тяжелом состоянии, но дышат самостоятельно». «Люди молодые — 80-х-90-х годов рождения. Откуда у них вещество, пока не выяснили», — отметил Максименко — одному из пострадавших 20 лет, а другим от 33 до 37.

В мае сотрудники «Матросской тишины» сообщали, что пакетики с наркотиками пытались передать в коробке конфет, а в апреле от передозировки метадоном умерли трое арестантов — еще двоих пострадавших тогда выписали после лечения. По версии следствия, ранее судимый 35-летний мужчина пропитал наркотиками батон, завернул его в заводскую упаковку и передал в продуктовой посылке. После инцидента возбудили также дело о халатности, однако о появлении в нем фигурантов из числа сотрудников ФСИН не сообщалось.