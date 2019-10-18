Родственников покинувшего Россию фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина после обыска вызвали на допрос

Родственников фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина, уехавшего из России, после обыска вызвали на допрос в Следственный комитет в Уфе. Об этом «МБХ медиа» рассказала его мать Галия Губайдулина.

Она сообщила, что обыск закончился накануне поздно ночью. В ходе него силовики изъяли технику — телефоны и системный блок. «Это беспредел, нам не давали позвонить адвокату, а потом, когда он все-таки приехал, отказывались его пропускать. Сейчас поедем на допрос в СК», — отметила она.

Обыск у родственников Губайдулина прошел после того, как он сообщил, что покинул Россию. В сентябре суд отпустил Губайдулина под подписку о невыезде. На акции 27 июля Губайдулин бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, но ни в кого не попал. 15 октября ему предъявили новое обвинение по статье об «угрозе применения насилия к силовику» (ч. 1 ст. 318 УК).