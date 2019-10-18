В Екатеринбурге при попытке ограбления банка застрелили оказавшего сопротивление посетителя

В Екатеринбурге 37-летний мужчина попытался ограбить отделение банка «Открытие» на улице Малышева и застрелил посетителя, оказавшего ему сопротивление. Нападавшего, как сообщили в ГУВД по Свердловской области, задержали.

По предварительным данным, грабитель по имени Виталий с чулком на голове зашел в отделение в 11:55 по местному времени (09:55 мск). В руках он держал обрез двуствольного ружья и пакет с предметом, похожим на взрывное устройство. Он выстрелил в камеру видеонаблюдения, после чего потребовал все деньги из кассы.

В операционном зале находились шесть посетителей. После первого выстрела они попытались вырвать обрез и скрутить грабителя, но тот успел выстрелить повторно и смертельно ранил одного из них. По данным «Лампы», погибшего зовут Олег Лебедев, ему 57 лет. Тем не менее, посетители смогли обезвредить преступника до приезда полиции.