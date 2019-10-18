Главного свидетеля по делу экс-губернатора Сахалинской области приговорили к условному сроку

Южно-Сахалинский городской суд приговорил экс-главу секретариата губернатора Сахалинской области Вячеслава Горбачева — главного свидетеля по делу экс-губернатора региона Александра Хорошавина — к 7,5 годам лишения свободы условно. Об этом сообщили Интерфаксу в суде.

Испытательный срок по приговору составляет пять лет. Суд также снял арест с имущества Горбачева в Москве и Краснодарском крае. Экс-чиновник полностью признал свою вину. Во время последнего слова он напомнил суду, что ему 65 лет, и он страдает рядом тяжелых заболеваний.

Горбачеву предъявили обвинение в пяти эпизодах взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК). По версии следствия, он по поручению Хорошавина находил бизнесменов, договаривался с ними о взятках, брал деньги и хранил у себя до передачи.

Горбачев заключил соглашение со следствием и дал показания против Хорошавина и некоторых коллег в правительстве Сахалинской области. Из-за этого его дело выделили в отдельное производство. Самого Хорошавина в феврале прошлого года приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.