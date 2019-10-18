Коллегия по жалобам на СМИ назвала «тенденциозным» интервью AP с главой ЦИК Эллой Памфиловой

Общественная коллегия по жалобам на СМИ признала вышедшее в августе на сайте Associated Press интервью с председателем ЦИК Эллой Памфиловой о кампании по выборам в Мосгордуму необъективным и «тенденциозным». Решение опубликовано на сайте организации.

По мнению эксперта коллегии Светланы Шайхитдиновой, фразы Эллы Памфиловой в интервью расходятся с ее общим мнением во время разговора. Действия главы ЦИК оцениваются в тексте отрицательно, а ее фразы воспринимаются как объяснения «функционера, представляющего интересы Кремля». Она не противопоставляла оппозицию и правительство так сильно, как это следует из текста, добавляет эксперт.

Коллегия не стала называть материал пропагандистским, как того в своей жалобе требовала Памфилова, и допустила возможность публикации интервью в формате текста, а не видео, о чем была договоренность между редакцией и пресс-службой ЦИК. При этом для интервью материал «имеет явные признаки текста небеспристрастного, политизированного и, главное, заметно расходящегося со смыслом и тональностью сказанного Э.А. Памфиловой на камеру», отметила коллегия.

Решения общественной коллегии носят рекомендательный характер. Она была создана по инициативе Союза журналистов для внесудебного разрешения споров о нарушении этики в СМИ. Памфилова обратилась к ним после того, как в интервью ей приписали слова, что ЦИК, хоть и признает муниципальный фильтр устаревшим, «поддерживает решение не допустить десяток независимых кандидатов [в Мосгордуму]». Добавленное после этого AP примечание ее не устроило.