В Магадане задержали участников нападения на редактора независимого издания «Весьма»

В Магадане полицейские задержали двух мужчин по подозрению в нападении на редактора независимого онлайн-издания «Весьма» Андрея Гришина в подъезде его дома, сообщили в областном управлении МВД.

Двое ранее не судимых жителей Магадана 19 и 27 лет признали вину, отметила пресс-служба управления. Подробности об их мотивах не приводятся, «Весьма» и сам Гришин также не смогли связать нападение с каким-то конкретным материалом издания.

Инцидент произошел утром 3 октября: после того как Гришина выманили из квартиры, на него напали в подъезде и избили со словами: «Ты понял. Чтобы больше ничего такого не писал». Врачи впоследствии не обнаружили у него серьезных повреждений.

Базирующийся в Магадане портал «Весьма» освещает политические события в регионах Дальнего Востока и регулярно публикует критические материалы и расследования о деятельности местных чиновников.