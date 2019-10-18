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NASA покажет первый в истории парный выход женщин-астронавтов в космос

Культура

 

Астронавтки NASA Кристина Кох и Джессика Мэйр около 14:50 мск впервые в истории совершат выход в космос, в котором будут принимать участие исключительно женщины. Американское ведомство уже запустило прямую трансляцию на своем сайте.

Они должны будут заменить вышедший из строя в минувшие выходные блок системы энергопитания американского сегмента Международной космической станции, который обеспечивает подачу энергии в период, когда станция находится в тени Земли. Они прибыли на станцию в конце сентября, для Кох это будет третий выход в космос, а для Мэйр первый.

Астронавтки Кристина Кук и Джессика Меир. Фото: NASA

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Теги:
космос, мкс, nasa, va

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