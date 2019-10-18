NASA покажет первый в истории парный выход женщин-астронавтов в космос

Астронавтки NASA Кристина Кох и Джессика Мэйр около 14:50 мск впервые в истории совершат выход в космос, в котором будут принимать участие исключительно женщины. Американское ведомство уже запустило прямую трансляцию на своем сайте.

Они должны будут заменить вышедший из строя в минувшие выходные блок системы энергопитания американского сегмента Международной космической станции, который обеспечивает подачу энергии в период, когда станция находится в тени Земли. Они прибыли на станцию в конце сентября, для Кох это будет третий выход в космос, а для Мэйр первый.

LIVE NOW: Tune in to watch the first #AllWomanSpacewalk in human history! 👩🏻‍🚀



Starting at approximately 7:50am ET, @Astro_Christina & @Astro_Jessica venture into the vacuum of space to replace a failed power controller. Watch: https://t.co/2SIb9YXlRh — NASA (@NASA) October 18, 2019