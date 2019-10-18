Матч между «Барселоной» и «Реалом» перенесли из-за протестов в Каталонии

Матч десятого тура испанского чемпионата по футболу между «Барселоной» и «Реал Мадридом», который должен был пройти на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, отложили из-за протестов в Каталонии. Об этом сообщила Королевская испанская футбольная федерация.

Встречу планировали провести 26 октября. Однако теперь команды должны решить вопрос о новой дате матча до 10:00 (11:00 мск) 21 октября. В случае, если «Барселона» и «Реал Мадрид» не смогут договориться, ее назначит Комитет по проведению соревнований. По данным СМИ, матч может состояться в декабре.

Сегодня в каталонских городах, в том числе в Барселоне и Жироне, проходит всеобщая забастовка. К протестующим присоединились анархистские группы из Италии, Франции и Греции, сообщает El Pais. Только в Жироне в протестах сегодня участвуют 60 тысяч человек, отмечает La Vanguardia со ссылкой на местную полицию. В Барселоне участники акции перекрыли улицы рядом с собором Саграда Фамилия. Из-за протестов его временно закрыли.

▶️ Així entra a Barcelona una de les columnes de les Marxes per la Llibertat



Arriben a la ciutat per tres punts: Meridiana, Diagonal i la Gran Via

📲 @LauraaOliverhttps://t.co/d7cJFA6lpw pic.twitter.com/NmAYjaB4tY — btv notícies (@btvnoticies) October 18, 2019

Протесты и беспорядки в Каталонии продолжаются с 14 октября. Они начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, организовавших референдум о независимости в 2017 году, к срокам от 9 до 13 лет по обвинению в мятеже и растратах. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании в 2017 году, в пятницу, 18 октября, сдался бельгийским властям. Однако суд разрешил остаться ему на свободе, несмотря на ордер на арест, выданный Испанией.