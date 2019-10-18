Фонд борьбы с коррупцией подал иск к Минюсту из-за признания иноагентом

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального подал иск к Минюсту из-за внесения фонда в реестр иностранных агентов, сообщает Интерфакс со ссылкой на юриста ФБК Вячеслава Гимади.

ФБК просит Замоскворецкий суд Москвы признать решение о признании НКО иноагентом незаконным и обязать Минюст исключить организацию из списка.

Напомним, что Минюст объявил ФБК иностранным агентом в начале октября. В министерстве утверждают, что НКО внесли в список из-за полученных траншей из Испании и США на общую сумму более 140 тысяч рублей. Представители ФБК объясняли, что организация никогда не получала иностранного финансирования, а указанные Минюстом деньги пришли на заблокированный счет.

Позже журналисты нашли иностранных доноров ФБК. Один из них — владелец компании Star-Doors.Com из Флориды, гражданин России Юрий Маслихов — объяснил, что перевел ФБК 50 долларов, потому что его «не устраивает ситуация с коррупцией в России».

Гражданин Испании Роберто Фабио Монда Карденас, отправивший ФБК 29 и 109 тысяч рублей с перерывом в две недели, в разговоре с «Медузой» не смог объяснить свои мотивы и «даже выговорить название организации». Молодой человек, учавствующий в бойцовских поединках, также не смог ответить изданию, как ему удалось найти банковские реквизиты на сайте ФБК без знания русского языка. При этом директор ФБК Иван Жданов отмечил, что реквизиты счета убрали с сайта еще в августе, сразу после блокировки.