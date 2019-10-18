Курды заявили о срыве перемирия у турецко-сирийской границы. Эрдоган это отрицает

Несмотря на договоренности о 5-дневном перемирии на севере Сирии, в приграничном городе Рас-эль-Айн продолжился артиллерийский обстрел. Стрельба велась с турецкой стороны, утверждает агентство Reuters. Курды заявили о срыве перемирия, президент Турции Тайип Эрдоган это отрицает.

Журналисты Reuters слышали залпы со стороны турецкого города Чейланпилар, пулеметные очереди у границы, а также видели дым у Рас-эль-Айна, находящегося под контролем курдов. «Турция нарушает режим прекращения огня, продолжая обстрел с прошлой ночи», — написал пресс-секретарь курдских Демократических сил Сирии.

Во время брифинга Эрдоган заявил, что после заключения соглашения о перемирии никаких столкновений на границе не было. При этом «безопасная зона» на границе увеличится — она будет глубиной более чем в 30 км и протяженностью в 440 километров — американская сторона уже это одобрила.

Эрдоган также прокомментировал письмо президента Дональда Трампа с предложением «не быть идиотом» и отказаться от проведения операции — иначе Штаты «уничтожат» их экономику. «Мы не забыли письмо Трампа, не совместимое с политической вежливостью. Но из-за нашего взаимного уважения и любви, мы решили не зацикливаться на нем», —цитирует президента газета Hurriet.