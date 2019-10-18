Более 80 муниципальных депутатов Петербурга потребовали освободить фигурантов «московского дела»

85 муниципальных депутатов Петербурга и пятеро депутатов городского Законодательного собрания выступили в поддержку Самариддина Раджабова и других фигурантов «московского дела». Они присоединились к «письму трехсот», опубликованному «Новой газетой».

В числе выступивших в поддержку фигурантов «московского дела» — депутаты ЗакСа Петербурга Максим Резник, Борис Вишневский, Михаил Амосов, Алексей Ковалев и Александр Рассудов.

Депутаты оставили свои подписи после выступления Резника в Законодательном собрании в день апелляции на меру пресечения Самариддина Раджабова и Егора Жукова. «Мы считаем, что это политическое дело, месть москвичам за попытку реализовать их законные права», — процитировал Резник «письмо трехсот».

Письмо опубликовала «Новая газета» 15 октября, накануне апелляций. Его подписали в том числе актеры Александр Паль, Никита Кукушкин и Елена Коренева, а также муниципальные депутаты, среди которых Виктор Котов, Павел Ярилин и Елена Филина.

После несанкционированной акции 27 июля в Москве СК возбудил дело по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и применении насилия к силовикам (ст. 318 УК). «Новая газета» создала петицию в поддержку фигурантов дела, сейчас ее подписали почти 240 тысяч человек.