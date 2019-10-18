Путин подписал указ о создании единой компании для военного строительства

Президент Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании, которая займется строительством объектов в интересах Министерства обороны вместо ликвидированного в 2017 году Спецстроя. Документ был опубликован на портале правовых актов.

Согласно указу, учредителем публично-правовой компании со штаб-квартирой в Москве будет Минобороны. На форуме «Армия-2019» анонсировалось, что компания начнет работу уже этой осенью, а также станет «единственным исполнителем и единственным генеральным подрядчиком по всем объектам строительства в интересах Минобороны».

В структуре будет предусмотрен превентивный контроль (Наблюдательный совет, комитет по аудиту при Набсовете, служба внутреннего аудита) и последующий контроль (Счетная палата, Федеральное казначейство, аудиторские организации, отобранные по результатам конкурса).

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В президентском указе поясняется, что руководить новой ППК будет генеральный директор, который назначается на пять лет. По данным «Новой газеты», этот человек пока не выбран. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, назначение руководителя для ППК состоится до конца 2019 года. Штаб-квартира компании будет располагаться в Москве.

Заместитель министра обороны Тимур Иванов рассказывал «Новой газете», что такая форма юрлица позволит вывести военную стройку из коммерческого сектора, а также в дальнейшем не накладывать взыскание на ее имущество и не признавать ее банкротом. «Она [ППК] создается на принципах унитарности. Эта компания не может быть обанкрочена, она реально существует исключительно для выполнения государственных нужд, государственных задач», — говорил он.

После ликвидации Спецстроя в 2017 году из-за скандалов Минобороны оставило только восемь укрупненных ФГУПов, Главное управление обустройства войск, 31-й Государственный проектный институт специального строительства и 20-й Центральный проектный институт. Как отмечали СМИ, различная организационно-правовая форма не позволяла решать все финансовые вопросы и закрывать многие контракты приходилось «волевыми усилиями».