В Карелии начальник ИК-9 потребовал лишить статуса адвоката, подзащитные которого рассказали о пытках в колонии

Начальник петрозаводской исправительной колонии №9 Иван Савельев обратился в региональное управление Минюста с требованием лишить адвокатского статуса Виктора Молодежникова, подзащитные которого рассказали о пытках в исправительном учреждении. Об этом «Медиазоне» сообщил сам защитник.

Савельев в своей жалобе утверждает, что Молодежников, записавший на диктофон разговор с сотрудниками колонии, не пускавшими его к подзащитным, злоупотребил своим правом. «Молодежников В.В. считает, что ему дозволено защищать своих доверителей любыми способами, а законные они или нет это не имеет для адвоката никакого значения», — утверждает руководитель ИК-9.

Мелодежников направил в Минюст пояснения по поводу жалобы Савельева. Адвокат указывает, что действия начальника колонии и других сотрудников, которые не пустили его к подзащитному Сергею Тарасову, признал незаконными городской суд Петрозаводска. Сама же жалоба, по мнению защитника, «искажает фактические обстоятельства изложенные в ней».

Молодежникова долго не пускали к подзащитным 29 августа, к Тарасову он так и не попал. В колонии объяснили это отказом заключенного от услуг Молодежникова. Позже сам Тарасов говорил, что отказаться его заставил Савельев, узнавший, что заключенный рассказал адвокату о смерти сокамерника после пыток в 2013 году.

В конце сентября «Медиазона» рассказала об избиениях, пытках и вымогательстве со стороны сотрудников ИК-9. Савельев назвал это клеветой и заявил о намерении подать на издание и автора текста в суд.

В октябре на анонимном YouTube-канале «Говори правду» появилось видео, на котором начальник петрозаводской ИК-9 Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют заключенного. После этого во ФСИН пообещали уволить Савельева, а СК по Карелии возбудил уголовное дело.