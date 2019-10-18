Националисту Марцинкевичу отменили приговоры по статье об экстремизме и снизили срок наказания

Сыктывкарский городской суд отменил националисту, основателю движения «Реструкт» Максиму Марцинкевичу (также известен как Тесак) все три приговора, связанных с экстремизмом, в связи с декриминализацией статьи 282 УК. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Владимир Седых.

По его словам, суд удовлетворил все ходатайства защиты. Таким образом, Марцинкевичу также снизили наказание по статьям о разбое (ч. 2 ст. 162 УК) и хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК) и отменили назначение наказания по совокупности преступлений (ч. 5 ст. 69 УК). С учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии, Марцинкевич будет отбывать наказание восемь лет вместо ранее назначенных десяти.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Марцинкевича к десяти годам колонии. По версии следствия, участники «Реструкта» в 2013-2014 годах нападали на людей с электрошокерами, газовыми баллончиками и металлическими дубинками под предлогом борьбы с распространением наркотиков.