В Лондоне дали условный срок внуку Назарбаева, укусившему полицейского при задержании

Королевский суд лондонского района Сазарк приговорил к году условного срока Айсултана Назарбаева — 30-летнего сына главы Сената Казахстана Дариги Назарбаевой и внука первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си».

Его также приговорили к 140 часам общественных работ и 20 обязательным сессиям по лечению от наркотической зависимости, тысяче фунтов штрафа и возмещению ущерба в размере пяти тысяч фунтов. Суд отказался от реального срока, поскольку в лондонской клинике Priory заверили, что он начал показывать прогресс в лечении.

Инцидент произошел в июне: Айсултан Назарбаев громко кричал на балконе квартиры на Тависток-стрит в центре Лондона, а после укусил за руку полицейского, которого вызвали соседи. Его адвокаты настаивали, что те приняли за террористические высказывания просьбу Назарбаева о помощи, в которой он упоминал Аллаха, — знакомая случайно заперла его. Гособвинитель рассказывал, что до этого он принимал кокаин.