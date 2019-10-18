В Москве у 17 станций метро проходят пикеты в поддержку политзаключенных

В Москве у 17 станций метро начались пикеты в поддержку политзаключенных, о проведении которых накануне объявила Ассоциация независимых муниципальных депутатов Москвы (АНД).

Пикет у станции «Юго-Западная». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Участники акции требуют прекращения уголовных преследований и освобождения фигурантов «московского дела», «пензенского дела» и других. Пикеты будут проходить до 20 часов (мск) у 17 наиболее загруженных станций московского метро за пределами кольцевой линии.

Пикет у станции «Академическая». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Встала в пикет у метро Тимирязевская. Тут уже и очередь собралась! Свободу политзаключённым! pic.twitter.com/CrToyBVHnu — Юлия Галямина (@galiamina) October 18, 2019

Среди участников акции журналисты Илья Азар и Татьяна Фельгенгауэр, публицист Юрий Сапрыкин, писатель Алиса Ганиева, актер Сергей Фролов, актрисы Юлия Ауг и Яна Троянова, депутаты Мосгордумы Максим Круглов, Михаил Тимонов, Сергей Митрохин и Дарья Беседина, бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло и независимые муниципальные депутаты Москвы.

Пикет в поддержку Константина Котова у станции «Царицыно». Фото: телеграм-канал Метропикеты 18.10

16 октября суды избрали меры пресечения новым фигурантам «московского дела», которых обвиняют в нападении на силовиков на митинге 27 июля. Арестованы были Андрей Баршай, Егор Лесных, Максим Мартинцов, Владимир Емельянов. Александра Мыльникова отправили под домашний арест.

Ранее московские суды отправили под арест Самариддина Раджабова, Никиту Чирцова и Эдуарда Малышевского по обвинению в применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК). Студента НИУ ВШЭ Егора Жукова отправили под домашний арест по подозрению в призывах к экстремизму, а Сергея Фомина — по статье о «массовых беспорядках». Павлу Устинову после апелляции вместо 3,5 лет колонии назначили год условно.