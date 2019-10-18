«Эковахту по Северному Кавказу» оштрафовали за интервью ее координатора «МБХ медиа»

Мировой суд Краснодара оштрафовал на 60 тысяч рублей «Экологическую вахту по Северному Кавказу» и на 30 тысяч ее координатора Андрея Рудомаху за его интервью «МБХ медиа». Об этом сообщил «Коммерсант».

На них составили протоколы за содействие признанному Генпрокуратурой «нежелательным» движению «Открытая Россия» — по версии правоохранительным органов, издание является его проектом. «Коммерсант» не уточняет о каком материале идет речь, однако в мае Рудомаха рассказывал изданию о вырубке краснокнижных деревьев рядом с резиденцией патриарха Кирилла в Геленджике.

За содействие «Открытой России» организацию уже штрафовали в апреле — из-за того, что в тот день у них в офисе проходили обыски по делу бывшего координатора «Открытой России» детского хирурга Яны Антоновой, ее представителям не удалось присутствовать в суде. Претензии касались твита со ссылкой на блог на сайте движения. В октябре решение признали незаконным.