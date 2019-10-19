В Красноярском крае из-за прорыва дамбы погибли более десяти рабочих золотого рудника. Столько же считаются пропавшими

В Красноярском крае на золотодобывающем прииске у деревни Щетинкино прорвало дамбу. По последним данным МЧС, погибли 13 человек, а еще 13 считаются пропавшими без вести, передает ТАСС. Столько же человек получили травмы, трое в тяжелом состоянии госпитализированы в районную больницу.

Обновление 11:11 Спасатели обнаружили тела еще двух старателей, таким образом число погибших увеличилось до 15 человек. Пропавшими по-прежнему считаются еще 13.

Это произошло около 6 часов по местному времени (02:00 мск). «Есть прорыв дамбы технической, выше поселка старателей, порядка четырех метров была волна, селевой поток», — описал ситуацию собеседник агентства. Вода разрушил несколько балков, в которых находились рабочие. Всего на руднике работали около 180 человек.

Экстренные службы считают вероятной причиной аварии на дамбе ее износ — на учете местного Ростехнадзора объект не состоял и его проверки не проводились. СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Представитель краевого управления ведомства допустила, что к инциденту привел прорыв другой дамбы выше по течению.

Фото: управление МЧС по Красноярскому краю

Фото: «Нетипичный Красноярск» / «ВКонтакте»