СМИ: правительство предложило повысить до 50% долю иностранцев в «значимых» интернет-ресурсах

Правительство выступает за сокращение возможной доли иностранных инвесторов в «значимых» интернет-ресурсах в отношении голосующих акций до уровня 50% минус одна акция, а не 20%. Об этом говорится в проекте отзыва на законопроект депутата Антона Горелкина, с которым ознакомились Интерфакс, РБК и «Коммерсант».

В кабмине также предложили составить перечень «объективных критериев» для отнесения сайта к «значимым» ресурсам, чтобы избежать «оценочного влияния». Автор инициативы заявил, что определять окончательную планку иностранного владения будет только его думский комитет по информационной политике. Ранее сам он относил к «значимым» компаниям «Яндекс» и Mail.Ru Group.

«То, что правительство концептуально поддержало, это хорошие новости. Изначально многие в правительстве концепцию поддерживали, некоторые нет. Но 50%, или 80%, или что-то еще, будем обсуждать в формате рабочей группы и в рамках профильного комитета», — цитирует депутата Горелкина «Коммерсант».

Накануне в Думе состоялось обсуждение иницитивы, которую депутат внес на рассмотрение в конце июля. ФАС и Роскомнадзор поддержали ее «концептуально», указав на необходимость исправлений. Минкомсвязи высказалась против. Представители IT-сферы вновь указали на, что подобный механизм регулирования даст преимущества зарубежным конкурентам и помешает привлечению инвесторов в Россию.

На прошлой неделе акции бумаги «Яндекса» за сутки упали в цене более чем на 15%: основатель компании Аркадий Волож, который является гражданином России и Мальты, владеет акциями класса Б, которые дают ему 48% голосов и 10% доли в капитале. Согласно уставу компании, их нельзя передать или продать третьим лицам, включая наследников. Таким образом, предложение правительства позволит компании не менять структуру собственности.