Самолет из Бурятии экстренно сел в Красноярске из-за сообщения о бомбе на борту

Рейс Улан-Удэ — Москва компании «Нордавиа» совершил экстренную посадку в Красноярске, следует из данных сервиса Flightaware. В момент, когда самолет пролетал над Иркутском, поступило анонимное сообщение о бомбе на борту, сообщили Интерфакс и «Пятый канал».

Самолет успешно приземлился, совершив несколько кругов вокруг аэропорта, взрывного устройства там не обнаружили. Звонившего уже задержали — им оказался пассажир, опаздавший на рейс. После дозаправки самолет вылетел в аэропорт Домодедово.