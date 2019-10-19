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Самолет из Бурятии экстренно сел в Красноярске из-за сообщения о бомбе на борту

Общество

 

Рейс Улан-Удэ — Москва компании «Нордавиа» совершил экстренную посадку в Красноярске, следует из данных сервиса Flightaware. В момент, когда самолет пролетал над Иркутском, поступило анонимное сообщение о бомбе на борту, сообщили Интерфакс и «Пятый канал».

Самолет успешно приземлился, совершив несколько кругов вокруг аэропорта, взрывного устройства там не обнаружили. Звонившего уже задержали — им оказался пассажир, опаздавший на рейс. После дозаправки самолет вылетел в аэропорт Домодедово.

Фото: скриншот с сайта Flightaware
Теги:
самолеты, минирование, авиация, va

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