В Москве с ножевым ранением госпитализировали полицейского, на которого напал пьяный мужчина

В Москве неизвестный ударил ножом находившегося на службе сержанта полиции УВД на Метрополитене, его госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки. Об этом пресс-служба московского главка МВД сообщила ТАСС.

Инцидент произошел 19 октября в подуличном переходе станции метро «Савеловская». 28-летний нападавший был в состоянии алкогольного опьянения, его точные мотивы не приводятся. Его задержали и доставили в ближайшее отделение.

В конце августа сообщалось о нападении вечером у Арбата 31-летнего уроженца Кабардино-Балкарии на сотрудников полиции, которые возвращались по Сивцеву Вражку с дежурств у посольств Чили и Габона. После операции он скончался. В конце июля 17-летний подросток также напал с ножом у посольства Словакии на командира взвода полиции по охране посольств и консульств.