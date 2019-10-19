Минюст признал иноагентом ассоциацию учителей из Ингушетии, призывавшую к бойкоту выборов

Минюст признал иностранным агентом ингушское объединение учителей «Институт социальных изменений», сообщила накануне пресс-служба министерства. Оно призывало к бойкоту местных выборов в единый день голосования 8 сентября, после чего у его главы прошли обыски.

Решение приняли после внеплановой проверки республиканского управления Минюста. Руководитель организации Залина Дзейтова после обысков подтверждала получение 1,8 миллиона рублей иностранного финансирования в 2017-2018 годах. Обыски проходили 25 сентября в доме Дзейтовой в станице Троицкая. По ее словам, сотрудники ЦПЭ тогда «сказали, что проверяют все НКО, получавшие средства из-за границы».

За месяц до этого объединение присоединилось к открытому письму московского профсоюза «Учитель» с просьбой к коллегам не участвовать в работе избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму. «Принимая участие в имитации выборов, учителя лишают себя морального права воспитывать в учениках нравственную личность и активного гражданина», – говорилось в обращении ингушского объединения.

«Институт социальных изменений» с 2008 года работал в сфере развития инклюзивного образования на Кавказе и формирования лидерских качеств у подростков (до июля 2018 года как «Ассоциация учителей Ингушетии»). В августе и сентябре в Назрани проходили обыски у других ингушских НКО – «Правовой инициативы» и «Развития». Силовики проверяли, связаны ли они с организацией и финансированием мартовских протестов в Магасе и летних – в Москве.