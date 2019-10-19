«Ъ»: обмен осужденными за шпионаж между Россией и Литвой состоится «в ближайшие дни»

Обмен осужденными за шпионаж между Россией, Литвой и Норвегией состоится «в ближайшие дни», рассказал «Коммерсанту» сотрудник российского правительства. Первыми о переговорах сообщали литовское информагентство BNS и норвежский телевещатель NRK.

По данным BNS, в списках на обмен два россиянина, два литовца и один норвежец. В России, как отмечал NRK, по такому обвинению был осужден только один гражданин Норвегии — Фруде Берг. Его адвокат Илья Новиков отказался от комментария, норвежский, Брюнюльф Риснес, уточнил «Коммерсанту», что с ним по этому поводу не связывались.

Спустя день после публикации BNS Сейм Литвы принял в первом чтении поправки, которые позволят президенту помиловать осужденных за шпионаж. Тогда же стало известно, что Берг из колонии подал президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.

Собеседник «Коммерсанта» не привел точных дат проведения обмена и не уточнил, будет ли официально объявлено о нем до посещения 24-25 октября главой МИДа Сергеем Лавровым родного города Берга Киркенеса по случаю 75-летия освобождения советскими войсками северной части Норвегии. NRK в августе сообщал, что МИД Норвегии рассчитывал именно к этому времени решить вопрос в возвращением Берга и что к переговорам планировали привлекать третьи страны.

Российский МИД после публикации NRK говорил, что никаких переговоров по этому поводу не ведется. Пресс-секретарь литовского МИДа также отказалась от комментариев после публикации BNS, назвав при этом издание «заслуживающим доверия источником».

Приговор Бергу вынесли в апреле. Его признали виновным в сборе информации о российских атомных подлодках по заданию норвежской разведки — его приграничный город Киркенес находится рядом с базами Северного флота ВМФ. Сам норвежец говорил, что только по поручению разведчиков передавал в Россию конверты с деньгами.