В Москве у здания ФСБ на Лубянке начались пикеты к двухлетию дела «Сети»

В Москве у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке начались пикеты в честь двухлетия со дня задержания в Пензе Ильи Шакурского и Василия Куксова по делу «Сети» (признанной судом террористической и запрещенной организации).

В пикетной очереди, как передает корреспондент «Новой газеты», стоят уже несколько десятков человек. К людям с плакатами подходят полицейские и переписывают их паспортные данные. Туда также пришли участники движения SERB. Очередь остановилась, после того как одна из них встала с плакатом «Майдан в России не пройдет», полицейские также задержали участника акции, начавшего спорить с ее сторонниками.

Акции солидарности сегодня пройдут также в Санкт-Петербурге на Сенной площади и в Нижнем Новгороде на Большой Покровской улице. «Суть поддержки и огласки не только в том, повлияет ли это как-то на время, которое мы проведем в неволе, а больше в том, какую внутреннюю силу и невероятную энергию нам придает каждая весть о проходящих акциях, каждые письмо или открытка, попавшие к нам в руки с «той стороны решетки», — приводит письмо Куксова к участникам пикетов движение Rupression.

Задержание участника пикетов Александра. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Пикет в поддержку фигурантов дела «Сети». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Кубанская активистка Дарья Полюдова в пикете у здания ФСБ. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

17 октября 2017 года в Пензе были задержаны анархисты Илья Шакурский и Василий Куксов, рассказавшие впоследствии о жестоком избиении с применением электрошокера со стороны сотрудников ФСБ. Их обвинили в создании сообщества, якобы готовившего теракты к президентским выборам и Чемпионату мира по футболу 2018 года.

К июлю прошлого года в Пензе и Петербурге по этому делу арестовали еще девятерых активистов. О пытках, помимо Шакуроского и Куксова, рассказывали четверо обвиняемых, Дмитрий Пчелинцев, Арман Сагынбаев, Виктор Филинков и Игорь Шишкин, а также покинувший страну свидетель Илья Капустин. В январе пошедшего на сделку со следствием Шишкина приговорили к 3,5 годам колонии.