Советник Путина по интернету заявил о технологической неготовности к «суверенному рунету»

Советник президента по информационным технологиям Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова к исполнению закона о «суверенном рунете», который вступает в силу с ноября. На вопрос, установлено ли достаточное количество оборудования и протестирована ли система DPI (Deep Packet Inspection), он ответил отрицательно.

«Технологически страна не готова. Очень важно, чтобы мы развивали отечественные технологии, в том числе защищая свою информационные сети и системы, — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с «Новой газетой». — Поэтому закон будет реализовываться постепенно — по мере технологической готовности».

По его словам, очень важно чтобы в научной сфере реализовывались стартапы в области кибербезопасности. На вопрос, насколько DPI качественно проработана, чтобы не замедлять трафик, он отметил, что на данный момент совершенных систем не существует. «Замедление трафика — это плата за технологическую безопасность, важно чтобы эта плата не была чрезмерной», — отметил советник президента.

Большая часть положений закона об «изоляции Рунета», подписанного президентом в мае, вступит в силу с 1 ноября, другая часть, в том числе о создании национальной доменной зоны, — с 2021 года. Провайдеры должны будут устанавливать технические средства, которые в случае «отключения» российского сегмента позволят Роскомнадзору осуществлять централизованное управление сетью. В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. В конце сентября ведомство объявило о начале его установки.