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В Нальчике сотрудник полка имени Кадырова убил карельского спецназовца

Общество

 

В нальчикском Институте повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России сотрудник ППС имени Кадырова МВД Чечни убил полицейского из карельского отряда спецназначения «Гром». Об этом сообщает Интерфакс. 

По данным Следственного комитета между ними произошла потасовка, переросшая в драку. «В ходе конфликта, одному из слушателей были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия», — добавили в ведомстве. 

Как уточняет «Омбусмен полиции», когда полицейских разняли, сотрудник ППС «не успокоился, кинулся на сотрудника из Карелии, повалил на пол и стал наносить удары по голове и лицу, когда оттащили, сотрудник из Карелии был уже мертв». 

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).

Теги:
мвд, нальчик, nt

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