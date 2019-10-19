В московских СИЗО появится интерактивное телевидение для заключенных

В московских СИЗО появится специальная система телевидения для заключенных. Об этом рассказал Интерфаксу правозащитник Иван Мельников.

«Заключенные могут смотреть как бесплатный пакет каналов ФСИН ТВ, а могут заказать фильм из предлагаемого списка, включающего порядка 50 кинокартин, но эта услуга уже платная», — сказал Мельников, уточнив, что стоимость одного фильма составитт 199 рублей.

«Также большим плюсом является, что через бегущую строку на ФСИН ТВ администрация СИЗО может доводить до заключенных различную информацию», — сказал он.

Сейчас ФСИН ТВ тестируется в нескольких блоках СИЗО «Водник».