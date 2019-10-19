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Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Политика

 

Палата общин британского парламента проголосовала за поправку депутата Оливера Летвина, согласно которой Brexit будет отсрочен даже если парламент Великобритании одобрит новую сделку. 

За поправку проголосовали 322 депутата, против — 306. Таким образом, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обязан просить ЕС об отсрочке Brexit как минимум на три месяца.

Джонсон заявил, что на следующей неделе правительство внесет законы о выходе из ЕС, которые требует поправка Летвина. Он надеется, что после этого парламент поддержит соглашение о Brexit.

Ранее на этой неделе Евросоюз и Великобритания достигли новое соглашение по Brexit. Согласно договоренностям, Великобритания должна будет подчиняться действующим нормам ЕС как минимум до конца 2020 года, а также заплатить отступные в размере 33 млрд фунтов.

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Теги:
brexit, nt

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