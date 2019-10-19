На территории притравочной станции в Московской области напали на зоозащитников и журналистов «Новой»

На территории центра «Круглое Озеро» в Солнечногорском районе, расположенном неподалеку от деревни Мышецкое, должны были проводить запрещенную законом контактную притравку собак на лис. Сообщение об этом получил руководитель «Альянса защитников животных» Юрий Корецких. Его источник также сообщил, что подобные притравки проводятся в «Круглом Озере» регулярно: на них съезжаются десятки охотников, которые натаскивают такс и ягдтерьеров на диких животных.

Еще до начала притравки корреспонденты «Новой» и зоозащитники обнаружили за территорией станции два лисьих черепа, а также искалеченный труп собаки, лежащий в болоте.

Труп собаки Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Фрагмент лисьего черепа на территории притравочной станции. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Вызвав полицию и зайдя на территорию «Круглого Озера» во время притравки, зоозащитники и корреспонденты «Новой» столкнулись с агрессивным поведением со стороны посетителей кинологического центра и его руководства. Препятствуя съемке, журналистов и зоозащитников прижали к воротам, не давая двигаться.

Фотокорреспондента «Новой» Светлану Виданову схватили за руки, ударили по камере и отняли пресс-карту. У корреспондента Артема Распопова отобрали телефон и выбросили за ворота, а после, заломив ему руки, вытолкнули за территорию центра. Зоозащитника Юрия Корецких ударили кулаком по лицу и стали избивать ногами так, что, похоже, сломали ему мизинец. Также пострадали еще три зоозащитницы: одну из них ударили кулаком в спину, другую толкали из стороны в сторону, третьей заломили руки и пинали по ногам. У одной зоозащитницы разбили телефон.

Сотрудники полиции, прибывшие к воротам центра, не стали вмешиваться и наблюдали за потасовкой по другую сторону закрытых ворот «Круглого Озера».

Охранники, напавшие на зоозащитников и корреспондентов «Новой». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

После потасовки зоозащитников и журналистов вытолкнули за территорию станции. Спустя время было слышно, как за воротами проводят награждение собак, отличившихся в сегодняшней притравке. Некоторые посетители станции покидали ее территорию на автомобилях с заклеенными регистрационными номерами.

Зоозащитники на месте написали заявления в полицию. Журналисты «Новой» отправились в отдел полиции города Зеленограда, чтобы сделать то же самое, а также снять побои.