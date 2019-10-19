«Аэрофлот» оштрафовали из-за задержек багажа в Шереметьево

Авиакомпанию «Аэрофлот» и ее сотрудников оштрафовали на 290 тысяч рублей из-за массовых задержек выдачи багажа в аэропорту Шереметьево этим летом. Об этом рассказала представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщает Интерфакс.

Решение вынесено по результатам рассмотрения 46 постановлений прокуратуры по статье «оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов» (ч. 1 ст. 14.4 КоАП).

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Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в конце мая. Гендиректор аэропорта Михаил Василенко объяснял задержку выдачи багажа «изменениями технологических процессов», а СМИ — нехваткой грузчиков, к которой привело сокращение зарплат.

Сбои повторились в конце июня, когда по назначению не были отправлены несколько тысяч единиц багажа, что привело к очередям на регистрацию и выдачу. Пресс-служба аэропорта объясняла это погодными условиями.

В начале июля нескольких сотрудников обслуживающей Шереметьево компании уволили после проверки транспортной прокуратуры. В конце июля министр транспорта Евгений Дитрих сообщил о стабилизации ситуации.