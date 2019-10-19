«Черновик»: декан Дагестанского университета угрожал отчислить студента из-за вопроса о коррупции главе местного МВД

Декан юридического факультета Данестанского университета Шихтемир Магомедов угрожал отчислить студента Умарпаша Абдуллаева после того, как тот задал вопрос главе МВД республики Абдурашиду Магомедову о коррупции и пытках. Об этом «Черновику» рассказали три студента вуза.

Издание опубликовало видео, на котором во время встречи Магомедова со студентами молодой человек спросил, почему МВД на протяжении 17 лет «не замечало» коррупционных преступлений председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, а также то, что силовики очень часто «избивают простых людей ни за что». В гответ Магомедов предложил студенту обратиться в прокуратуру и Следственный комитет.

По словам студентов, после этого молодого человека вывели из зала охранники, декан планировал подать в ректорат заявление о его отчислении. В институт также вызвали родителей студента.

«Среди учащихся ходят слухи, что в университете теперь могут искусственно создавать ему [Абдуллаеву], хорошисту, неприятности», — рассказали собеседники издания.

Зимой прошлого года в Дагестане проводились масштабные проверки «состояния законности в республике». В результате были арестованы ряд высокопоставленных чиновников, в том числе Гамидов. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).