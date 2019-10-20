Борис Джонсон не подписал письмо об отсрочке Brexit. Он назвал ее ошибкой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил в Европейский Союз письмо с просьбой об отсрочке Brexit, но не подписал его. Об этом сообщает «Би-би-си».

Джонсон также направил в ЕС второе письмо, в котором назвал отсрочку Brexit ошибкой. Он связался с европейскими лидерами и подчеркнул, что первое послание не от него, а от парламента. Джонсон отметил, что будет добиваться выхода Великобритании из ЕС 31 октября.

«Мы должны довести этот процесс до конца, чтобы перейти к следующему этапу и построить наши новые отношения на основе нашей долгой истории как соседей и друзей», — заявил Джонсон.

Накануне парламент Великобритании проголосовал за отсрочку Brexit. Согласно принятой поправке, выход страны из ЕС будет отсрочен, даже если парламент Великобритании одобрит новую сделку.

17 октября Евросоюз и Великобритания достигли нового соглашения по Brexit. Согласно договоренностям, Великобритания должна будет подчиняться действующим нормам ЕС как минимум до конца 2020 года, а также заплатить отступные в размере 33 млрд фунтов.