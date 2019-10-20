В Красноярском крае задержали директора золотодобывающего предприятия по делу о прорыве дамбы

В Красноярском крае задержали директора золотодобывающего предприятия «Сисим» Максима Ковалькова по делу о прорыве дамбы у деревни Щетинкино. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Силовики также задержали начальника и мастера горного участка этой компании. Для допроса их доставили в Красноярск, сейчас с задержанными работают следователи.

Прорыв произошел накануне около 6:00 по местному времени (02:00 мск). По предварительным данным, погибли 15 человек, еще 14 пострадали. Всего на руднике работали 180 человек.

обновление 13:02 Одного из шести пропавших без вести обнаружили живым, рассказали ТАСС в региональном МВД. 14:35 После допроса подозреваемых СК заявил, что всего было разрушено пять дамб, они были возведены незаконно. Ранее в ведомстве говорили Интерфаксу, что прорвало две дамбы.

После произошедшего СК возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). В офисе золотодобывающей компании провели обыски. В качестве приоритетной следствие рассматривает версию о нарушениях при проведении золотодобывающих работ.