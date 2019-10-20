Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при Skate America, Елизавета Туктамышева – третья
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место на этапе Гран-при Skate America. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
📰 ‘Firebird’ Shcherbakova flies to debut gold with two quad Lutzes 🇷🇺🥇— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 20, 2019
🔗 https://t.co/im2N6zP1tu
#⃣ #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/bmbukwLX6L
Щербакова в сумме набрала 227,76 балла. Второй стала Брэди Теннелл из США (216,14 балла), третьей – россиянка Елизавета Туктамышева (205,97 балла). В соревнованиях также участвовала Станислава Константинова из России, она заняла 11 место, набрав 143,39 балла.
Этап Гран-при Skate America проходит в Лас Вегасе с 17 по 20 октября.