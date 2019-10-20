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Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при Skate America, Елизавета Туктамышева – третья

Спорт

 

Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место на этапе Гран-при Skate America. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. 

Щербакова в сумме набрала 227,76 балла. Второй стала Брэди Теннелл из США (216,14 балла), третьей – россиянка Елизавета Туктамышева (205,97 балла). В соревнованиях также участвовала Станислава Константинова из России, она заняла 11 место, набрав 143,39 балла.

Этап Гран-при Skate America проходит в Лас Вегасе с 17 по 20 октября.

Теги:
сша, фигурное катание, em

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