Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при Skate America, Елизавета Туктамышева – третья

Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место на этапе Гран-при Skate America. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

Щербакова в сумме набрала 227,76 балла. Второй стала Брэди Теннелл из США (216,14 балла), третьей – россиянка Елизавета Туктамышева (205,97 балла). В соревнованиях также участвовала Станислава Константинова из России, она заняла 11 место, набрав 143,39 балла.

Этап Гран-при Skate America проходит в Лас Вегасе с 17 по 20 октября.