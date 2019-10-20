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Трамп решил не проводить саммит G7 на своем гольф-курорте в Майами

Общество

 

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи провести саммит «большой семерки» в 2020 году на своем гольф-курорте «Дорал» в Майами. Об этом он сообщил в своем твиттере. 

Он объяснил, что отказался от идеи проводить встречу на своем курорте из-за «безумства СМИ и демократов», а также «иррациональной враждебности». Сейчас администрация Трампа занимается поиском нового места для саммита. 

«Я думал, что делаю что-то очень хорошее для нашей страны, используя "Дорал" в Майами для размещения лидеров G7. Он большой, на сотнях акров, рядом с международным аэропортом Майами, там есть огромные бальные залы и комнаты для переговоров», — рассказал президент США. 

Трамп стал первым должностным лицом администрации, публично заявившим об использовании своей собственности для проведения саммита, уточняет Associated Press. Это вызвало критику со стороны демократов. В Белом доме утверждали, что Трамп не получит выгоды от проведения саммита на своем курорте. 

Теги:
em, сша, G7, трамп

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