Трамп решил не проводить саммит G7 на своем гольф-курорте в Майами

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи провести саммит «большой семерки» в 2020 году на своем гольф-курорте «Дорал» в Майами. Об этом он сообщил в своем твиттере.

....Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

Он объяснил, что отказался от идеи проводить встречу на своем курорте из-за «безумства СМИ и демократов», а также «иррациональной враждебности». Сейчас администрация Трампа занимается поиском нового места для саммита.

«Я думал, что делаю что-то очень хорошее для нашей страны, используя "Дорал" в Майами для размещения лидеров G7. Он большой, на сотнях акров, рядом с международным аэропортом Майами, там есть огромные бальные залы и комнаты для переговоров», — рассказал президент США.

Трамп стал первым должностным лицом администрации, публично заявившим об использовании своей собственности для проведения саммита, уточняет Associated Press. Это вызвало критику со стороны демократов. В Белом доме утверждали, что Трамп не получит выгоды от проведения саммита на своем курорте.