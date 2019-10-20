Власти Тюмени не согласовали митинг памяти жертв репрессий из-за отсутствия почасового плана акции

Администрация Тюмени не согласовала митинг «Молитва памяти» в память о жертвах репрессий из-за отсутствия почасового плана мероприятия. Об этом рассказала на своей странице во «Вконтакте» организатор акции Дарья Петрунина.

Митинг планировалось провести 30 октября, заявленное число участников – до 30 человек единовременно. Власти Тюмени посчитали, что Петрунина предоставила недостаточную информацию для проведения акции.

«Организатором не предоставлен органу местного самоуправления регламент проведения публичного мероприятия — документ, содержащий повременное расписание (почасовой план) основных этапов проведения публичного мероприятия с указанием лиц, ответственных за проведение каждого этапа», — говорится в документе.

Петрунина рассказала, что до того, как получила отказ в согласовании акции, с ней связался полицейский. «Основной вопрос беседы касался отношения к последним событиям в стране и оппозиции, что в принципе не имеет никакого отношения к предполагаемому мероприятию. Этот разговор носил скорее предупредительный характер», — уточнила она.

На следующий день Петрунину позвали в администрацию города, чтобы забрать отказ в согласовании митинга. Там ее пригласили на акцию, организованную властями, и предложили выступить на ней. «Далее последовала речь о том, что сейчас люди, прочитав анонс акции, могут воспринять это, как относящееся и к настоящему времени, к репрессиям в настоящем времени», — рассказала она. Петрунина в разговоре с чиновником подчеркивала, что акция не политическая.

В связи с отказом в согласовании организатор приняла решение не проводить акцию публично. «Да, я могла бы пойти в суд, подать жалобу. Но на это нет ни времени, ни сил, ни средств», — объяснила она.