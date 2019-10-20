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Жителя Ярославской области задержали по подозрению в поджоге дома. Из-за пожара погибли семь человек

Общество

 

В Ярославской области задержали местного жителя по подозрению в поджоге жилого дома в Ростове, в результате которого погибли семь человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. 

Ведомство переквалифицировало ранее возбужденное уголовное дело на статью об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом (п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК). Задержанный 1982 года рождения, его имя не называется. 

Пожар произошел в ночь на 19 октября. По данным местных властей, в доме были зарегистрированы 29 человек. Часть из них находятся у родственников и близких, некоторые – в пункте временного размещения. Власти решают вопрос о расселении людей и оказании им материальной поддержки.

Теги:
задержание, поджоги, ярославская область, em

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