Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Сидней длительностью более 19 часов

Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Сидней длительностью 19 часов 16 минут. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Это самый долгий беспосадочный полет в истории коммерческой авиации. На борту лайнера находились 49 человек.

Рейс был экспериментальным. В авиакомпании отметили, что одной из его целей было наблюдение за состоянием организма людей во время длительного перелета.

«Это действительно важно для авиации. Надеюсь, это предварительное тестирование регулярного рейса, который ускорит перемещение людей из одной части земного шара в другую», — сказал гендиректор Qantas Group Алан Джойс.

В настоящее время самый длительный регулярный рейс — Сингапур — Нью-Йорк авиакомпании Singapore Airlines. Впервые полет был выполнен в прошлом году и длился почти 17,5 часов.