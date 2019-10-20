Неизвестный в балаклаве попытался попасть на притравочную станцию в Подмосковье. Из-за этого журналисты «Новой» дали объяснения полиции

Сегодня корреспонденты «Новой», вновь прибывшие к притравочной станции «Круглое Озеро» в Солнечногорском районе Подмосковья, написали объяснения по требованию полицейских.

С утра на притравочную станцию приехали зоозащитники, журналисты, полицейские и представители местной администрации. Из ворот «Круглого Озера» вышла одна из руководителей станции, отказавшаяся представляться. Женщина сообщила полицейским, что на территорию «Круглого Озера» сегодня пытался проникнуть неизвестный в балаклаве, «кидая бутылки с зажигательной смесью».

Помимо этого, она указала на трех человек, кто, по ее мнению, мог это сделать, в том числе на фотокорреспондента «Новой» Светлану Виданову. Полицейские увели Виданову писать объяснение о том, что она не совершала противоправных действий. Позднее подобное объяснение написал корреспондент «Новой» Артем Распопов, а также некоторые зоозащитники.

Полицейским вместе с представителями местной администрации удалось попасть на территорию «Круглого Озера». Они сообщили, что «территория уставшая», но животные сытые, без следов истязаний, у руководства станции есть все необходимые документы на диких животных, им сделаны прививки. В деревянных норах, в которых проводят притравку, по их словам, стоят специальные задвижки, чтобы собаки не контактировали с хищниками. Также в норах нет следов крови, «которую отмыть было бы невозможно».

Зоозащитники отмечают, что на фотографиях, сделанных вчера на территории притравочной станции, видны следы крови. Они считают, что руководство станции просто спрятало раненых животных или вывезло их с территории станции. Например, исчезли найденные вчера зоозащитниками за территорией «Круглого Озера» два черепа, предположительно, лисьих и труп собаки.

Накануне журналисты «Новой» вместе с зоозащитниками приехали на притравочную станцию, где, по данным зоозащитника Юрия Корецких, должна была проходить запрещенная законом контактная притравка собак на лис. Зоозащитники и корреспонденты «Новой» столкнулись с агрессивным поведением со стороны посетителей «Круглого Озера» и его руководства, в результате на них напали.